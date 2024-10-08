İran, İsrail saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi İran, İsrail saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergiledi.

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İHA

Gazze'ye ölüm yağdıran ve binlerce masumu öldüren İsrail, savaşı geniş bir alana yaymak için Lübnan'a saldırdı.

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sürerken İran, daha fazla sessiz kalamadı..

İran, İsrail'e yaklaşık 500 füze ateşledi.

Saldırı sonrası başkent Tel Aviv dahil birçok noktada hasar oluştu.

İsrail'in saldırılar sonrası 'karşılık vereceğiz' açıklamasının ardından bölgede tavan yapan gerilim sürüyor.

İSRAİL'E ATILAN FÜZELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDILAR

Son olarak İran, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, İsrail'e yönelik saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçlarını görücüye çıkardı.

Başkent Tahran’daki fuarda “Gerçek Vaad 1” ve “Gerçek Vaad 2” operasyonunda kullanılan bin 450 km menzilli Hayber Şiken balistik füzesi, bin 400 km menzilli Fettah hipersonik füzesi, bin 700 km menzilli Emad balistik füzesi, bin 800 ile 2 bin km menzilli Kadir balistik füzesi ile 3 Khordad ve Tebes adlı hava savunma sistemleri yer aldı.

İSRAİL'İN MUHTEMEL SALDIRISINA KARŞI KULLANILABİLECEKLER DE SERGİLENDİ

İsrail’in muhtemel bir saldırısına karşı İran’ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli Hürremşehr balistik füzesi ve bin 900 km menzilli Siccil balistik füzesi de sergilendi.

Fuarda, İran’ın Rusya’ya, Ukrayna Savaşı için verdiği iddia edilen Shaded 136, 131 ve 139 tipi SİHA/İHA'lar sergilenirken ABD'den ele geçirilen RQ-170, MQ-1 ve RQ-4 Global Hawks insansız hava araçları da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)