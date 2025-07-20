İran, İsrail'in saldırılarında hasar gören hava savunma sistemlerini yeniledi

İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaş yerini ateşkese bıraktı.

Karşılıklı saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken tarafların hava savunma sistemleri de zarar gördü.

"HASARLI SİSTEMLER DEĞİŞTİRİLDİ"

İran ordusu Harekat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mahmud Musevi, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda hedef alınan radar ve hava savunma sistemlerinin yenilendiğini belirtti.

Musevi, "Siyonist düşman, İran'ın savunma kabiliyetlerini yok etmeye çalıştı ve bu savaşta bazı savunma sistemlerimiz hasar gördü ancak silah arkadaşlarımızın çabalarıyla hasarlı sistemler değiştirildi ve önceden belirlenmiş yerlere konuşlandırıldı." diye konuştu.

"ABD'Yİ SUÇLARA ORTAK GÖRÜYORUZ"

İranlı komutan, "Silahlı Kuvvetlerin kapasitesinin İsrail'in karşı koyabileceği kapasitenin çok ötesinde olduğunu" ifade ederek, "Rejimin destekçileri aylar önce bilgi toplayarak bu gaspçı rejime yardım ettiler. ABD'yi bu suçlara ortak olarak görüyoruz." dedi.

Öte yandan ilki 11 Temmuz'da olmak üzere son günlerde Rusya'ya ait en az 3 askeri kargo uçağı Tahran'a iniş yaptı.