İran lideri Hamaney'in İbranice hesabı X tarafından askıya alındı

AA

İran ile İsrail arasında gerilim tırmanırken sosyal medya platformu X'ten gelen hamle dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in önceki gün platformda açtığı İbranice hesabı askıya alırken hesaba girmek isteyenler de uyarı ile karşılaştı.

"X, KURALLARINI İHLAL EDEN HESAPLARI ASKIYA ALIR"

İran lideri Hamaney'in X sosyal medya platformunda İbranice dilindeki hesabına girmek isteyenler, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.

Farsça, Türkçe, İngilizce, Urduca, İspanyolca dahil bir çok dilde hesabı olan Hamaney'in, diğer dillerdeki hesapları ise şu an açık görünüyor.

HAMENEY'İN AÇIKLAMASINA İSRAİL MEDYASINDA DA YER VERİLDİ

Hamaney adına önceki gün İbranice X hesabı açılmış ve dün bir konuşmasından alınan şu ifadeler paylaşılmıştı:

Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım.

Ayrıca, söz konusu ifadelere İsrail'in devlet televizyonu KAN dahil olmak üzere İsrail medyası tarafından da yer verilmişti.

BU İLK DEĞİL

X veya Hamaney'in ofisinden, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, ABD merkezli sosyal medya platformu X, İran liderinin hesaplarını daha önce de birkaç kez geçici olarak askıya almıştı.