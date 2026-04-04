İran Meclis Başkanı Galibaf'tan bölge ülkelerine 'işbirliğine hazırız' mesajı

Al Jazeera'ya makale yazan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş ve İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini değerlendirdi.

ABD'nin İran'a açtığı savaşı "İsrail'in savaşı" olarak nitelendiren ve Tel Aviv'in "Büyük İsrail" hedefinin bölge güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bölgedeki huzursuzluk ve güvensizliğin de bu savaşın bir sonucu olduğu yorumunu yaptı.

KOMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE VURGU

Kalibaf, yürütülen savaşın yalnızca İran’a değil aynı zamanda "bölgesel güvenliğe ve İslam dünyasının birliğine karşı olduğunu" ve bölgedeki Amerikan askeri varlığının güvenlik sağlamaktan ziyade istikrarsızlığı artırdığını ifade ederek, bazı üslerin İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığını ileri sürdü.

İran’ın komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirme politikasına vurgu yapan Galibaf, özellikle Suudi Arabistan ile imzalanan Pekin Anlaşması’nın bu yaklaşımın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Makalede, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaparak, ülkenin savunma kapasitesini artırmasının “meşru ve gerekli” olduğunu vurgulayan Galibaf, İran’ın güvenlik anlayışının öz yeterlilik ve stratejik bağımsızlığa dayandığını ifade etti.

"SON YILLARIN ACI DENEYİMLERİNDEN DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Bölge ülkelerinin "ortak ekonomik çıkarları içeren ikili ve çok taraflı güvenlik anlaşmaları çerçevesinde ve dış müdahale olmaksızın, bölge için sürdürülebilir bir güvenlik kurabileceğine vurgu yapan Galibaf, şunları kaydetti:

"Son yılların acı deneyimleri şimdi gözlerimizin önünde ve bunlardan ders çıkarmanın zamanı geldi. 'Petrol güvenliği' modeline güvenme döneminin sona erdiği açıktır; güvenlik satın alınamaz, üretilmelidir. ABD başkanları gelip geçiyor ancak İran bu bölgede varlığını sürdürüyor.

Bu durum, bölgedeki güvensizliğin temel nedenlerini ortadan kaldıran, ABD ve İsrail olmadan güvenliğe doğru ilerleyen gerçekçi bir yaklaşımı gerektiriyor. Sürdürülebilir kalkınma ve kolektif güvenlik hedefine; siyasi, güvenlik, askeri ve ekonomik çıkarlara dayalı karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği yoluyla ulaşılabileceğine inanıyoruz ve İran bu tür bir işbirliğine ve bu fikre tamamen hazırdır."