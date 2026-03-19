İran Meclis Başkanı: İran'ı uyandırdınız ve bir fırtına kopacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülke yetkililerinin ABD-İsrail saldırılarına ölmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

ABD-İsrail saldırılarına ölen Ali Hamaney, Ali Laricani ve Muhammed Pakpur gibi daha binlerce kişinin İran'ın içinden çıkacağını söyleyen Kalibaf, "Bu bir abartı değil, bakın bir devrim daha gerçekleşti ve sokak sokak fethetti" derken, "İran uyuyordu, siz onu uyandırdınız. Bir fırtına kopacak. Fırtına!" ifadesine yer verdi.

"ÇATIŞMADA YENİ BİR AŞAMA BAŞLADI"

ABD ve İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösteren Kalibaf, rejim karşıtı grupların sokak çağrılarına işaret ederek, "İran halkı düşmanın tüm planlarını boşa çıkardı. İran halkına karşı öfkeli ve umutsuz olan düşman, sahadaki yenilgilerini gizlemek için altyapılara saldırıyor" dedi.

Söz konusu saldırıların sonuçlarına da değinen Kalibaf, bu yaklaşımın karşı taraf için ağır sonuçlar doğuracağını belirterek, "Ancak bu, onlar açısından adeta bir intihar anlamına geliyor. Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir ve çatışmada yeni bir aşama başlamıştır" ifadelerini kullandı.