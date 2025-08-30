İran, Mossad için casusluk yapan 8 kişiyi tutukladı

İran devlet televizyonuna göre; Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu ile yargı makamları ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonucunda, ülkenin kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde Mossad ile bağlantılı olduğu belirlenen 8 casusun yakalandığı duyuruldu.

MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRDILAR

Tutuklanan şahısların, Mossad’dan internet üzerinden eğitim aldığı ve haziran ayında İran ile İsrail arasında 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında, İran’daki kritik ve hassas noktaların konum bilgilerini ile önemli askeri şahsiyetlere dair detayları Mossad’a aktardıklarının ortaya çıktığı belirtildi.

BÖLÜCÜ GRUPLARLA TEMAS İDDİASI

Meşhed şehrinde sivil ve askeri yetkililere yönelik saldırılar düzenledikleri ve stratejik merkezlere sabotaj eylemleri gerçekleştirdikleri ifade edilen bu kişilerin, ülkedeki bölücü gruplarla da temas halinde olduğu bildirildi.

Operasyonlar esnasında, patlayıcı ve tuzak düzenekleri üretmek için kullanılan büyük miktarda ham maddenin ele geçirildiği kaydedildi.