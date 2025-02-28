İran, Öcalan'ın çağrısını değerlendirdi

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Terörsüz Türkiye hedefinde büyük bir adım atıldı.

Terör örgütü PKK'ya silah bırakması çağrısında bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından önemli bir sürece giriş yapıldı.

Bu süreçte üç defa İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, beklenen bildiriyi okudu.

TERÖR LAĞVEDİLSİN AÇIKLAMASI

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yayınlanan çağrıda Öcalan, PKK'nın tüm unsurlarına bugün itibarıyla silah bırakma talimatı vererek tarihi bir çağrı yaptı.

İmralı'dan yapılan açıklamada, “Tüm gruplar silahlarını bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli.” ifadeleri kullanıldı.

Öcalan, bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğini de vurguladı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Tüm dünyanın yakından takip ettiği açıklama sonrası, İran'dan da açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, PKK liderinin silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu adımı şiddeti reddetme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti'nin, komşu Türkiye'deki terörizmin sona ermesine ve güvenliğin güçlenmesine katkı sağlayacak her türlü süreci destekleyeceğini vurguladı ve bu gelişmenin bölge genelinde de olumlu etkiler yaratmasını umduğunu ifade etti.