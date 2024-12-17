İran, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu talep ediyor

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En yakın müttefikleri de sırt çevirdi...

Suriye'de Beşar Esad rejimi yalnızlığa terk edilerek devrildi.

İRAN'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Esad'ın devrilmesinden sonra en büyük hayal kırıklığını yaşayan ülkelerden birisi de İran oldu.

Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerini Beşar Esad rejiminin şiddetle bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta, rejimin en büyük destekçisi Rusya'yla birlikte İran olmuştu.

MUHALİFLERE KARŞI SAVAŞTILAR

İran, iç savaş boyunca Suriye'ye örgütlediği milis gruplarını sevk edip muhaliflere karşı savaştırmak dahil pek çok imkanı seferber etmişti.

Yıllardır Esad rejimine ekonomik ve askeri olarak büyük yatırım yapan İran'ın yatırımları da boşa çıkmış oldu.

BORÇLARINI GERİ İSTİYORLAR

İran, yeni kurulan Suriye yönetiminden, şimdiye kadar sağladığı desteğin bedelini geri istemeye başladı.

30 MİLYAR DOLARLIK FATURA

Sık sık "Suriye'de iç savaş ve İsrail'in durumdan faydalanmasından endişe ediyoruz" şeklinde açıklamalar yapan İran cephesi, Suriye'de kurulan yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghei yaptığı açıklamada, "Yeni Suriye hükümetinin, rejimin İran'a olan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE AĞIR KAYIPLAR VERDİLER

İran parlamentosu hafta başında Tahran'ın bölgedeki en önemli müttefiki Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere kapalı bir oturum düzenledi.

Hem bu oturum hem de bölgede olan bitene dair bir açıklama yapan Milletvekili Muhammed Menan Reisi yaşananların sürpriz olduğunu belirtti.

"6 BİN ŞEHİT VERDİK"

Iran Observer'a konuşan Reisi, "Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik" dedi.