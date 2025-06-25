İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini durduruyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Meclisi'nde onaylanan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini durdurma yasa tasarısına ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini durdurmaya yönelik yasa tasarının onaylanması ülkemize yönelik yasadışı saldırılara açık bir yanıttır" dedi.

Mecliste onaylanan yasa tasarının içeriğine de değinen Bekayi, 'İran'ın nükleer tesislerinin güvenliği ve ülkenin barışçıl nükleer faaliyetleri garanti altına alınmadığı sürece Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı görevlerinin denetim için ülkeye girme hakkı olmayacağını' belirtti.

Bekayi, bunun da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayına tabi olduğunu vurguladı.

KONSEYİN ONAYI GEREKİYOR

İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul ettiğini açıklamıştı.

İran kanunlarına göre söz konusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı gerekiyor.