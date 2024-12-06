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İran, uzaya iki uydu fırlattığını duyurdu

İran, uzaya iki uydu fırlattığını duyurdu İran, uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye götürmek için geliştirilen uzay römorkörü ile bir askeri uyduyu başarıyla fırlatarak, yörüngeye yerleştirdiğini açıkladı.