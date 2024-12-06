İran, uzaya iki uydu fırlattığını duyurdu

AA
İran'da ülkenin Uzay Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "Saman Yörünge Transfer Aracı" adı verilen uzay römorkörü, Savunma Bakanlığı tarafından fırlatıldı.
'FARKLI YÖRÜNGELER ARASINDA HAREKET ETTİRMEK VE YÖRÜNGE YÜKSEKLİĞİNİ ARTIRMAK'
Aracın, uyduları dünyanın farklı yörüngeleri arasında hareket ettirmek ve uyduların yörünge yüksekliğini artırmak için kullanılacağı birtildi.
FAH-1 ASKERİ UYDUSU DA FIRLATILDI
Öte yandan "Fahr-1" adlı askeri bir uydunun da fırlatılarak 400 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştirildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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