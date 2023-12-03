İran ve Irak, askeri işbirliğini geliştirmeyi görüştü İki ülkenin genelkurmay başkanları, terörle mücadeleyi değerlendirdi. Tatbikatın sınır güvenliğine katkı sunacağı belirtilerek, işbirliğinin ilerletilmesinin önemine vurgu yapıldı.

AA

İran ile Irak arasında genelkurmay başkanları düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Iraklı mevkidaşı Abdulemir Yarallah bir araya geldi.

Terörle mücadele mesajı

Görüşmede askeri işbirliği ve terörle mücadele konuları masaya yatırıldı.

Bakıri görüşmede, "İki ülkenin terörle mücadelede değerli tecrübeleri var. Uygun bir programla tecrübelerini paylaşabilirler." dedi.

"Tatbikat sınır güvenliğine katkı sunacak"

İki ülke arasındaki sınıra dikkati çeken Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

İki ülke sınırlarında yapılacak tatbikat, sınırların güvenliğini sağlamaya katkı sunacaktır.

Askeri işbirliğini ele aldılar

Irak Genelkurmay Başkanı Yarallah ise Irak silahlı kuvvetlerinin askeri, savunma, eğitim, ortak tatbikatlar ve deneyim alışverişinin geliştirilmesine hazır olduğunu belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ile de görüştü.

Görüşmede askeri işbirliği ve bölgesel konular ele alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)