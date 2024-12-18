İran’da 59 kadına saldıran suçlu idam edildi

İHA

İran'ın başkenti Tahran'da bir suçlunun idam cezası daha infaz edildi.

2018 yılında kadınların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada, kadınları yaralayan Rastgui Kandelec isimli şahıs için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tahran’ın çeşitli bölgelerinde motosikletle dolaşarak yüzünü maske ile kapatan Kandelec'in, sivri bir aletle toplam 59 kadını saldırıp taciz ettiği ve saldırıların ardından hızla olay yerinden kaçtığı tespit edilmişti.

59 KADINI YARALADI

Saldırıları nedeniyle tutuklanan Kandelec kadınları yaralayıp korku yaydığı gerekçesiyle “yeryüzünde fesat çıkartmak” suçundan yargılanarak idama mahkum edildi.

Kararın ardından sanık idam cezasını temyize götürerek yeniden yargılanma talebinde bulundu, ancak İran Yüksek Mahkemesi bu talebi reddederek verilen cezayı onadı.

İDAM EDİLDİ

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, kadınlara yönelik saldırı suçlamalarıyla yargılanan Rastgui Kandelec'in sabah saatlerinde idam edildiğini duyurdu.