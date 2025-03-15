İran'da araştırma: Tahranlıların yüzde 80'i internet kısıtlamalarından şikayetçi

AA

İran'da internet kısıtlamaları halkın tepkisini çekiyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, Tahran Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Tahranlıların memnuniyeti ve rahatsızlıklarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bir ankete ilişkin bilgi verdi.

YÜZDE 80 KISITLAMALARIN KALKMASINI İSTİYOR

Tahran'da eyalet genelinde en önemli sorunları belirlemek için 2 bin kişinin katılımıyla bir anket yaptıklarını aktaran Kaimpenah, "Bu ankette insanların memnuniyeti sorgulandı. Tahranlıların memnuniyet oranı toplu taşıma ağından yüzde 45, eğitim imkanlarından yüzde 33, içme suyundan yüzde 33, trafik durumundan ise yüzde 30." dedi.

Tahran halkının yüzde 32'sinin hava kirliliği, yüzde 18'inin düzensiz göçmenler konusunda memnuniyetsiz olduğunun ortaya çıktığını aktaran Kaimpenah, "Tahran sakinlerinin yüzde 80'i sosyal ağların filtrelenmesine karşı çıkıyor." diye konuştu.

Kaimpenah, ankete göre, halkın yüzde 54'ünün ülkedeki sorunların yaptırımlardan ve dış baskılardan kaynaklandığına inandığını ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan memnuniyet oranının yüzde 74 olduğunu ifade etti.

ERİŞİM ENGELİ OLAN UYGULAMALAR

İran'da Telegram, Facebook, X ve YouTube gibi yabancı sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına uzun süredir erişim engeli uygulanıyor.

Ülkede Eylül 2022'de genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestoların ilk günlerinde WhatsApp ve Instagram gibi ülkede en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına da kısıtlamalar getirilmişti.

Buna rağmen İranlı kullanıcılar, şifre kırıcı programlarla (VPN) uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Seçim kampanyası sırasında "internet yasaklarının çoğunu kaldıracağı" yönünde vaatte bulunan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın liderliğindeki hükümet, WhatsApp yasağını aralık ayında kaldırmıştı.

Sosyal medya platformu X, ülkede yasak olmasına rağmen devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.