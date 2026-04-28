Demet Akalın'ın acı günü: Nur içinde yat

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Demet Akalın, bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden yengesinin vefat haberiyle yıkıldı.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Akalın, yaşadığı büyük kaybı "Ne elim ne dilim varıyor" sözleriyle ifade etti.

Aile üyeleriyle çekilen eski bir fotoğrafını yayımlayan ünlü sanatçı, yengesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akalın, paylaşımına şu duygusal notu düştü:

"GÜZEL YENGEM"

"Ne elim ne dilim varmıyor 'nur içinde yat' demeye... Bu kadar hayat dolu kadın illet hastalığa yenik düştü... Güzel yengem."