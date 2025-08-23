İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok eyalette kamu kurumları tatil

İran’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, enerji talebinde ciddi artışa neden oldu. Hükümet ve valilikler, bu duruma karşı önlem almak amacıyla kamu kurumlarında tatil ilan etti.

31 EYALETİN 28'İNDE TATİL

Ülkede hafta tatili olan perşembe ve cuma günlerine ek olarak, bugün 31 eyaletin 28’inde kamu çalışanları için tatil kararı alındı. Kararın amacı, aşırı sıcakların yol açtığı elektrik talebini azaltmak ve enerji sisteminin güvenliğini sağlamak olarak açıklandı.

SICAKLIKLAR KRİTİK DÜZEYDE

İran Meteoroloji Kurumu verilerine göre, özellikle Huzistan ve İlam gibi güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 45 dereceyi geçti. Başkent Tahran’da ise sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

VATANDAŞLARA UYARILAR

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve elektrik tüketimini minimumda tutmaları çağrısında bulundu.

ENERJİ TASARRUFU VE KESİNTİLER

Ülkede enerji tasarrufu uygulamaları son aylarda yaygınlaştı. Özellikle sıcak havalarda klimaların kullanımıyla enerji talebinin zirveye çıkması, yetkilileri kaynakları tasarruflu kullanmaya yönlendiriyor. Tahran’da aşırı tüketimin önüne geçmek amacıyla bazı bölgelerde günlük 2 saatlik elektrik kesintileri uygulanıyor.