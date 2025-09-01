İran’da bekarlık oranları yükseliyor

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ali Rıza Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkedeki evlilik oranlarının son yıllarda düşüş gösterdiğini söyledi.

45 YAŞ ÜSTÜNDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Rahimi, 45 yaş üzeri erkeklerin yüzde 14’ünün, kadınların ise yüzde 4’ünün hiç evlenmediğini belirterek bunun kesin bekarlığın arttığını gösterdiğini ifade etti. Ayrıca 45 yaş altı nüfusta 9,5 milyon erkeğin ve 7,5 milyon kadının bekar olduğunu aktardı.

EVLİLİĞE TEŞVİK ÇALIŞMALARI

Bakan Yardımcısı, evliliği desteklemek amacıyla ülke genelinde 1500 evlilik danışmanlık merkezine ruhsat verildiğini ve geçen yıl 9 bin 800 evlilik öncesi atölye çalışması düzenlendiğini açıkladı.

İranlı bazı uzmanlara göre, evliliklerin önündeki en büyük engeller ekonomik zorluklar, özgüven eksikliği, kadınlarda feminist eğilimler ve erkeklerde sorumluluktan kaçma olarak öne çıkıyor.

Resmî verilere göre İran’ın nüfusu 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 90 milyon.