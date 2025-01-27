İran'da Davos sonrası siyasi kriz: Cevad Zarif’in görevden alınması istendi

İHA

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sona erse de yankıları sürüyor.

Zirveye katılan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif’in burada verdiği röportaj, İran'da kriz çıkardı.

BAŞÖRTÜSÜ, HAMAS, ABD İLE İLİŞKİLER...

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Zarif’in WEF’teki “Tahran’ın ABD Başkanı Trump ile doğrudan nükleer müzakerelere hazır olduğu”, “Hamas’ın 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’nun müzakereleri baltaladığı” ve “Tahran’da birçok kadının artık başörtüsü takmadığı ve bunun yasa dışı olmasına rağmen hükümetin baskı uygulamama kararı aldığı” şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"ULUSAL GÜVENLİĞİN AÇIK İHLALİ"

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcılığı görevini yasalara aykırı bir şekilde sürdüren Zarif’in son açıklamaları, ulusal güvenliğin açık bir ihlalidir.” ifadelerini kullandı.

Zarif’in ülke içinde ulusal birlik ve beraberliği zedelediği belirtilen açıklamada, “Düşmanların İran’a yönelik saldırılarını artırdığı ve ülkemizi hedef gösterdiği bir dönemde, toplumun İran’ın yüce lideri Ayetullah Hamaney’in direktifleri doğrultusunda ulusal güvenliği koruma ve birlik içinde hareket etme sorumluluğu vardır. Bu temel ilkeye en fazla dikkat etmesi gerekenler ise yürütme organındaki hükümet yetkilileridir.” ifadelerine yer verildi.

"ZARİF GÖREVDEN ALINMALI"

Zarif’in açıklamalarının şiddetle kınandığı açıklamada, “İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu olarak, Uluslararası alanda politika belirleme ve konuşma yetkisinin Dışişleri Bakanı’na ait olduğunu vurguluyoruz. Dış politikaya ilişkin yetkisi olmayan kişilerin uluslararası platformlarda konuşması kabul edilemez. İran halkının cumhurbaşkanından beklentisi, yasalara aykırı şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılan Zarif’in görevden alınmasıdır.” ifadeleri kullanıldı.

ZARİF'İN ÜLKESİNDE TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Zarif, Davos’ta çarşamba günü CNN sunucusu Fareed Zakaria’ya verdiği röportajda, Tahran yönetiminin ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump ile doğrudan nükleer müzakerelere hazır olduğunu belirtmiş ve Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu’nun ABD ile İran arasındaki müzakereleri baltaladığını ifade etmişti.

Ülke içerisindeki başörtüsü konusuna da değinen Zarif, Tahran’da birçok kadının artık başörtüsü takmadığını söyleyerek, “Tahran’a gittiğinizde kadınların saçlarını örtmediğini görürsünüz. Bu yasa dışı, ancak hükümet kadınlara baskı yapmamaya karar verdi. Doğru yönde ilerliyoruz. Yeterli değil, ancak doğru yönde atılmış bir adım.” demişti.