İran'da Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti, azledildi

İran'da ekonomik sorunlar karşısında etkisiz kalmakla suçlanan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti, Meclis tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Himmeti hakkında verilen önerge, açık oturumda 6 saat süren tartışmaların ardından oylamaya sunuldu.
BAKAN, GÜVENOYU ALAMADI
Önerge, 89'a karşı 182 oyla kabul edildi. 1 milletvekili çekimser kaldı. Böylece Himmeti, Meclis'ten güvenoyu alamayarak görevinden azledildi.
BAKAN EKONOMİK SORUNLARIN DERİNLEŞMESİNDEN SORUMLU TUTULDU
Ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Meclis'te bir grup milletvekili gensoru teklifi sunmuştu.
DÖVİZ VE ALTIN YÜKSELDİ
Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselmesine karşı kayıtsız kalmakla suçlanmıştı.
Himmeti hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınması 19 Şubat'ta 91 milletvekilinin imzasıyla kabul edilmişti.
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