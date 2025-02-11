İran'da enerji tasarrufu kararı: Bir çok eyalette okullar ve kamu kurumları tatil edildi

AA

İran, enerji tasarrufu kapsamında dikkat çeken bir karara imza attı..

Yapılan açıklamada, İran'ın bir çok eyaletinde enerji tasarrufu amacıyla okulların ve devlet kurumlarının çarşamba günü tatil edildiği öğrenildi.

BİRÇOK EYALETTE TATİL KARARI

İran medyasında yer alan haberlere göre, Batı Azerbaycan, Kazvin, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Mazenderan, Yezd, Hemedan, Simnan, Horasan Rezevi, Gilan, Zencan, Erdebil, Merkezi, Kirman, Fars, Kürdistan, İsfahan, Kermanşah ve Elburz eyaletlerinde üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın tatil ilan edildi.

Kararın, soğuk havadan kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışın düşürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

DERSLER UZAKTAN EĞİTİM İLE İŞLENECEK

Buna göre, derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.

Tahran'da da aynı gerekçeyle çarşamba günü Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında Tahran'da üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları tatil edilmişti.