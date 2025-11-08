İran'da görkemli heykel açılışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da görkemli bir heykel açılışı yapıldı...

Tahran İnkılap Meydanı'nda "İran'ın önünde yeniden diz çökeceksiniz" isimli bir etkinlik düzenlendi.

ETKİNLİĞİN AMACI ULUSAL BİRLİK

İran hükümeti düzenlenen bu etkinlikle, İran halkının ulusal birliği, dayanışması ve tarihi kimliğini tüm topluma mesaj olarak iletmek istiyor.

HEYKEL AÇILIŞI

Tören sırasında da Roma imparatoru Valerianus’u teslim olmaya zorlayan Sasani Kralı Şapur’un heykeli törenle açıldı.

Törene katılanlar heykel açılışı sırasında büyük coşku yaşarken, yapılan gösteri de dikkati çekti.