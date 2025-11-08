Abone ol: Google News

İran'da görkemli heykel açılışı

İran yönetimi, Edessa Savaşı’nda Roma İmparatoru Valerian’ın Sasani İmparatoru I. Şapur’a esir düşüşünü tasvir eden heykeli Tahran’ın merkezinde törenle açtı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 11:36
  • İran'da Edessa Savaşı'nda Roma İmparatoru Valerian’ın esir düşüşünü tasvir eden heykel, Tahran'da açıldı.
  • Etkinlik "İran'ın önünde yeniden diz çökeceksiniz" sloganıyla düzenlendi.
  • İran, bu açılışla ulusal birlik ve tarihi kimlik mesajı vermeyi amaçladı.

İran'da görkemli bir heykel açılışı yapıldı...

Tahran İnkılap Meydanı'nda "İran'ın önünde yeniden diz çökeceksiniz" isimli bir etkinlik düzenlendi. 

ETKİNLİĞİN AMACI ULUSAL BİRLİK

İran hükümeti düzenlenen bu etkinlikle, İran halkının ulusal birliği, dayanışması ve tarihi kimliğini tüm topluma mesaj olarak iletmek istiyor. 

HEYKEL AÇILIŞI

Tören sırasında da Roma imparatoru Valerianus’u teslim olmaya zorlayan Sasani Kralı Şapur’un heykeli törenle açıldı. 

Törene katılanlar heykel açılışı sırasında büyük coşku yaşarken, yapılan gösteri de dikkati çekti. 

