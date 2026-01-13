İran'da hükümete destek gösterileri sürüyor İran'da protestolar sürerken, hükümetin çağrısıyla destek için sokaklara çıkanlar oldu. Başkent Tahran’daki İnkılab Meydanı’nda toplanan İranlılar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Tahran'daki gösterilerde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

İran Meclis Başkanı, ülkenin ABD ve İsrail'e karşı çeşitli mücadeleler yürüttüğünü vurguladı. İran'da tansiyon düşmüyor. İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. BİLANÇO AÇIKLANDI İran'daki 31 eyalete yayılan gösterilerde, 9'i 18 yaşından küçük 505 eylemci ile emniyet güçlerine bağlı 133 kişi ve 1 savcı yaşamını yitirdi. Ayrıca gösteriler sırasında orada bulunan 7 kişi hayatını kaybetti. HÜKÜMET ÇAĞRI YAPTI İran'da hükümetin çağrısıyla çok sayıda kişi, son günlerde ülke genelinde devam eden eylemlere karşı gösteri düzenledi. Başkent Tahran'daki İnkılab Meydanı'nda toplanan İranlılar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. ABD VE İSRAİL'E KARŞI SÖYLEMLERE YETKİLİLER DE KATILDI Devlet televizyonunda canlı yayımlanan gösterilerde, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Tahran'daki gösterilere birçok İranlı yetkili de katıldı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkentteki eylemde yapığı konuşmada, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı "ekonomik, psikolojik, terör ve askeri" mücadele yürüttüğünü ifade etti. Kalibaf, İran halkının "düşmanın" hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti.

