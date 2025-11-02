İran'da LPG dolum tesisinde çıkan yangında patlamalar yaşandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'ın Şiraz kentine bağlı Cevadiye Sanayi Sitesi’nde yer alan bin metrekarelik atölyede, yerel saatle 18.01’de başlayan patlamalar yangına döndü.

Şiraz İtfaiye Şefi Hadi Eydipur, yangında 9 kişinin yaralandığını, bunlardan 7’sinin olay yerinde ayakta tedavi edildiğini, 2 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

TÜPLER BOMBA GİBİ PATLADI

Eydipur, operasyonun yüksek risk taşıdığını belirterek, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiğini ve 11 itfaiye aracıyla üç farklı noktadan müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin, yüksek basınçlı su hatları ve monitörler kullanarak 50 ve 60 kiloluk LPG tüpleri ile piknik tüplerine hızla müdahale ettiği bildirildi.

Patlamalar nedeniyle bazı tüplerin 300 metreye kadar fırladığı, ancak alevlerin atölye ve çevredeki evlere sıçramasının engellendiği aktarıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili teknik incelemelerin sürdüğünü ifade eden Eydipur, uzman ekiplerin bölgede detaylı çalışmalar başlattığını kaydetti.