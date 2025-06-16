İran'da Mossad ajanı idam edildi

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Orta Doğu’da İran-İsrail çatışmaları sürerken Tahran yönetimi, içeride de Mossad’a karşı sert adımlar atıyor.

Son günlerde artan füze saldırılarının gölgesinde İranlı üst düzey güvenlik yetkilileri, uzun süredir ülkede sızmış Mossad ajanlarının izini sürdüklerini ve bu ağın Tel Aviv’e önemli bilgiler aktardığını tespit ettiklerini açıkladı.

CASUS AVI BAŞLADI

Bu gelişmelerin ardından İran’da geniş çaplı bir “casus avı” başlatıldı.

İlk olarak iki kişi gözaltına alınmış, ardından bir kişinin daha yakalanmasıyla soruşturma derinleştirilmişti.

İDAM EDİLDİ

Yapılan yargılamalar sonucunda, İsmail Fikri adlı kişinin Mossad'a çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İsrail istihbarat servisi Mossad adına çalışan gizli bir ajan, Yüksek Mahkeme’nin verdiği nihai karar sonrası idam edildi.

'GİZLİ BİLGİLERİ DÜŞMANA AKTARDI'

Habere göre, İsmail Fikri adlı kişi, İran'a ait gizli ve hassas bilgileri "ülkenin düşmanlarına" aktardığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı ve cezası infaz edilerek asılarak öldürüldü.

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BÜYÜK BİR İSTİHBARAT DARBESİ

Fikri’nin, Mossad adına çalışırken iki İsrailli istihbarat görevlisiyle doğrudan temas halinde olduğu öne sürüldü. İran makamları tarafından Aralık 2023'te tutuklanan Fikri hakkında kısa sürede dava açılmış ve cezası kesinleşmişti.

Mizan Haber Ajansı, İran yargısının bu infazı, "İsrail'in casusluk ağına yönelik büyük bir istihbarat darbesi" olarak değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

İran’ın Yazd şehrinde, Mossad’a bilgi sızdırmak ve stratejik bölgeleri fotoğraflamakla suçlanan beş kişi tutuklandı. Savcılık, zanlıların İsrail’le işbirliği yaptığı ve sosyal medyada Siyonist yapıyı destekleyen içerikler paylaşarak kamuoyunu provoke ettiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail medyasında yer alan haberlerde, Mossad’ın Tahran yakınlarında bir kamikaze İHA üssü kurduğu öne sürüldü.