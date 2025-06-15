İran'a sızan Mossad ajanları savunma sistemini çökertti

Haber Merkezi

İsrail ile İran 3 gündür çatışıyor..

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile tansiyon bir anda yükselirken İran'ın misillemesi Orta Doğu'yu kırmızı alarm durumuna geçirdi.

Yoğun çatışmaların sürdüğü bölgede, endişe hakim.

İsrail'in İran'daki nükleer ve askeri hedeflere yönelik başlattığı Yükselen Aslan Operasyonu ise dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor..

Peki süreç nasıl başladı..

Saldırıların başlamasının ardından Tel Aviv kaynakları, İsrail'in İran'ı hazırlıksız yakalamak için günlerdir bir aldatma operasyonu yürüttüğünü belirtirken, ABD basınına konuşan ismi açıklanmayan yetkililer ise sürecin perde arkasını gözler önüne serdi.

İSRAİL'İN GİZLİ KOMANDOLAR İRAN'DA SAKLANDIKLARI NOKTALARDAN ÇIKIP UYUYAN HEDEFLERE SALDIRDI

Buna göre; İsrail uçaklarının İran'daki nükleer ve askeri hedefleri vurmaya başlamasından çok önce, İsrail ordusuna mensup gizli komando ekipleri, çok sayıda silahlı dron ve sıradan görünümlü otomobillere yerleştirilmiş patlayıcılar, İran'ın dört bir yanında saklandıkları noktalardan çıkıp uyuyan hedeflere doğru ilerlemeye başladı.

HAMANEY'İN YAKIN ÇEVRESİ VE NÜKLEER PROGRAMIN BEYİN TAKIMI HEDEFTİ

İsrail'in hedefleri arasında ordunun üst düzey isimleri, İran'ın nükleer programında görev alan önemli bilim insanları ve Devrim Muhafızlarının liderleri bulunuyordu.

Nitekim gün içinde hem İsrail hem de İran makamlarından yapılan açıklamalarda, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yakın çevresi ile ülkenin nükleer programının beyin takımındaki önemli isimlerin öldürüldüğü doğrulandı.

MOSSAD AJANLARI İRAN'A SIZDI

İran'dan gelen açıklamalar da MOSSAD ajanlarının ülkeye sızdığını doğruladı..

Son olarak bugün ülke basınında yer alan haberlerde iki MOSSAD üyesinin Elburz bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi. Haberlerde istihbaratçıların, patlayıcı ve elektronik cihazları hazırlarken yakalandığı belirtildi.

İDAM CEZASI UYGULANACAK

Öte yandan dün Devrim Muhafızları'na bağlı istihbarat biriminin Telegram üzerinden yaptığı bir açıklamada, "MOSSAD'la iş birliğinin en ağır yasal cezayla sonuçlanacağı", İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklediği düşünülen her türlü bilgi akışına idam cezası uygulanacağını bildirildi.

APARTMAN DAİRELERİNİ PATLAYICI YÜKLÜ DRONLARLA VURDULAR

Operasyon konusunda doğrudan bilgi sahibi olan üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisinin The Washington Post'a verdiği bilgiye göre, hedef olan isimleriN birçoğu saldırıların başladığı dakikalarda evlerindeydi..

Nitekim uluslararası ajansların sonraki günlerde yayımladığı fotoğraflarda da patlayıcı yüklü dronların ve diğer silahların, Tahran'ın göbeğinde bulunan çok katlı apartmanlardaki dairelerin duvarlarına açtığı dev delikler dikkat çekti.

Yetkililer, Yükselen Aslan Operasyonu'nun İran topraklarına haftalar hatta aylar önce sızmış olan İsrailli istihbarat ekiplerinin ve gizli silah depolarının harekete geçmesi sayesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

DRON PARÇALARI VALİZLERLE, KAMYONLARLA, KONTEYNERLERLE TAŞINDI

The Wall Street Journal'a konuşan adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail'in saldırıdan önceki aylar boyunca bombalarla donatılmış kuadkopter parçalarını valizler, kamyonlar ve nakliye konteynerleriyle İran topraklarına soktuğunu yazdı.

Haberde, bu sızıntıların çoğu zaman ithalat-ihracat kisvesi altında gerçekleştirildiği, bazı durumlarda karşı taraftaki ortakların, kargoda dron parçaları olduğundan bile habersiz olduğu belirtildi.

İRAN'IN SAVUNMA SİSTEMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kaynaklara göre, hava saldırıları başladığında sahadaki ekipler bu silahları kullanarak İran'ın sığınaklardan ve depolardan çıkarılan hava savunma sistemlerini ve yerden ateşlenen füze rampalarını etkisiz hale hale getirdi.

Bir kaynak, söz konusu füze rampalarından onlarcasının yok edildiğini vurguladı. MOSSAD da o anların görüntülerini İsrail basınıyla paylaştı.

SALDIRININ SON AŞAMALARI NÜKLEER GÖRÜŞMELER SIRASINDA HAYATA GEÇİRİLDİ

Cuma sabaha karşı düzenlenen saldırıların MOSSAD'ın liderliğindeki "çok aşamalı bir operasyonun" parçası olduğunu vurgulayan ikinci bir İsrailli yetkili ise "Operasyon son aylarda hızlandı ancak uzun süredir devam ediyordu ve cesur bir planlama ve taktiksel kandırma sürecinin sonucuydu" diye konuştu.

Hazırlık sürecinin son aşamalarının ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler esnasında hayata geçirildiğini belirten ikinci yetkili bu noktada, MOSSAD ajanlarının İran'a büyük miktarda özel silah kaçırdığını, bu silahları ülkenin çeşitli noktalarına konuşlandırdığını ve belirlenen hedefe doğru ateşlediğini dile getirdi.

İRAN'IN ASKERİ VE BİLİMSEL LİDERLERİNİ KORUMAKTAKİ ZAAFINA VURGU

The Washington Post'a konuşan İsrailli yetkili, ülkenin önde gelen isimlerinin yıllardır çatışma içinde olduğu bir düşman tarafından aynı anda öldürülmesinin, İran'ın askeri ve bilimsel liderlerini korumaktaki zaafına işaret ettiği yorumu yapıldı.

"KAPILARININ ALTINDAN MEKTUPLAR ATILDI"

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran'ın lider kadrolarını hedef alan bu hamlelerin devam edeceğini belirtti.

İlk yetkili MOSSAD'ın öldürülen isimlerin yerine geçmesi beklenen ikinci kademe komutanlara ve rejim yetkililerine mesajlar gönderdiğini ifade ederek, "Bazılarının kapılarının altından mektuplar atıldı, bazıları telefonla arandı, bazılarının eşlerine telefon aramaları gitti. Bu mesajların amacı nerede olduklarını ve onlara erişebilir durumda olduğumuzu net bir biçimde ortaya koymaktı" dedi.

MOSSAD VE İSRAİL ORDUSU BİRLİKTE ÇALIŞTI

İsrailli yetkili "ortadan kaldırma operasyonları" olarak nitelendirdiği saldırıların, Mossad'ın Yükselen Aslan Operasyonu'ndaki görevlerinden sadece biri olduğunu belirtti. Yetkili, MOSSAD'ın yıllardır İsrail ordusuyla çalışarak İran'ın önemli liderleri hakkında dosyalar hazırladığını, bu dosyalarda sığınakların ve konutların konumları dahil birçok önemli detay bulunduğunu söyledi.

MOSSAD FÜZE RAMPALARININ YAKININA PATLAYICI DRON ÜSSÜ KURDU

İkinci İsrailli yetkili, MOSSAD komando birimlerinin son dönemde İran'ın yerden ateşlenen füze bataryalarının yakınlarındaki "açık alanlarda hassas tahrikli silah sistemleri" konuşlandırmaya başladığını, bu sayede İran'ın uçaksavar sistemlerinin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Yetkili, MOSSAD'ın ayrıca İran'ın kalbinde bir "patlayıcı dron üssü" kurduğunu, buradaki silahların hedefinin Tahran yakınlarındaki Esfajabad Üssü'ndeki füze rampaları olduğunu da sözlerine ekledi.

FÜZE TAŞIYAN KAMYONLAR HEDEF ALINDI

Habere göre, MOSSAD, İsrail jetlerine karşı kullanılabilecek diğer hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek için de çeşitli araçlara gizli saldırı sistemleri ve gelişmiş teknolojiler yerleştirdi.

Bu silahların amacı da uzaktan patlatıp hava savunma sistemlerine zarar vermekti.

Birinci İsrailli yetkili, operasyonun bu ayağıyla ilgili bazı ayrıntıları da açıkladı. Yetkili burada hedefin İran füzelerini fırlatma rampalarına taşıyan kamyonlar olduğunu belirterek, "Ortadan kaldırdığınız her kamyonda, dört füzeyi de ortadan kaldırmış oluyorsunuz" dedi.