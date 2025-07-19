İran’da otobüs devrildi: 15 ölü, 27 yaralı

İran'da korkunç kaza...

Fars eyaletinin başkenti Şiraz’ın güneyinde, otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine 11 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.

YOL KAZALARINDA ÜST SIRALARDA

Yılda yaklaşık 17 bin kişinin hayatını kaybettiği İran, yol ve sokak kazalarında en üst sıralarda yer alan ülkelerden biri.

Bu sayı, güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesine, eski araçların kullanılmasına ve yetersiz acil servis hizmetlerine bağlanıyor.