İran'da Saddam dönemindeki yetkiliye 'toplu infaz' iddiasıyla idam cezası

- Şakir Gafur el-Duri, Saddam Hüseyin dönemindeki "Güvenlik Generali" olarak Enfal Operasyonu kapsamında toplu infazlarda rol aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.
- Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, Kürt halkına yönelik bu katliamlara katılımı dolayısıyla idam kararını açıkladı.
- Katliamlar sonucu Anbar'da toplu mezarlar bulundu ve bu suçlardan dolayı El-Duri ile birlikte başka rejim mensupları da yakalandı.
Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde "Güvenlik Generali" olarak görev yapan gözaltındaki Şakir Gafur el-Duri hakkında idam kararı verdi.
Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, idam kararının El-Duri'nin "Enfal Operasyonu" olarak adlandırılan, Barzani bölgesindeki Kürt halkına yönelik toplu infazlara katılması ve bu infazları bizzat gerçekleştirmesi nedeniyle verildiği belirtildi.
"O DA BU OPERASYONUN BİR PARÇASI"
Açıklamaya göre, El-Duri'nin de bir parçası olduğu bu infazlarda çocuk, kadın, yaşlı ve gençlerin hedef alındığı ve söz konusu katliamlara ait toplu mezarlardan birinin Anbar vilayetine bağlı Saklaviyye bölgesinde bulunduğu kaydedildi.
REJİM UNSURLARININ YAKALANDIĞI DUYURULMUŞTU
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi ocak ayında, aralarında El-Duri’nin de bulunduğu devrik Saddam rejimi unsurlarından oluşan suçluların yakalandığı duyurmuştu.