İran'da Saddam dönemindeki yetkiliye 'toplu infaz' iddiasıyla idam cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde "Güvenlik Generali" olarak görev yapan gözaltındaki Şakir Gafur el-Duri hakkında idam kararı verdi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, idam kararının El-Duri'nin "Enfal Operasyonu" olarak adlandırılan, Barzani bölgesindeki Kürt halkına yönelik toplu infazlara katılması ve bu infazları bizzat gerçekleştirmesi nedeniyle verildiği belirtildi.

"O DA BU OPERASYONUN BİR PARÇASI"

Açıklamaya göre, El-Duri'nin de bir parçası olduğu bu infazlarda çocuk, kadın, yaşlı ve gençlerin hedef alındığı ve söz konusu katliamlara ait toplu mezarlardan birinin Anbar vilayetine bağlı Saklaviyye bölgesinde bulunduğu kaydedildi.

REJİM UNSURLARININ YAKALANDIĞI DUYURULMUŞTU

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi ocak ayında, aralarında El-Duri’nin de bulunduğu devrik Saddam rejimi unsurlarından oluşan suçluların yakalandığı duyurmuştu.