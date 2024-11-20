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Haber Merkezi

İran'da başörtüsü zorunluluğuna karşı çıktığı gerekçesiyle üniversite kampüsünde soyunan Ahoo Daryaei'nin serbest bırakıldığı ve hakkında suçlama yöneltilmeyeceği açıklandı.

Kasım ayında yaşanan bu olay, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve kadın hakları örgütleri tarafından kınanmıştı.

HAKKINDA DAVA AÇILMADI, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İran yargısının yaptığı açıklamaya göre; Daryaei, hastanede tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildi.

Yargı sözcüsü Asghar Jahangir, “Hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu anlaşıldığı için ailesine teslim edildi ve hakkında herhangi bir adli dava açılmadı.” dedi.

İLK KEZ "AKIL HASTASI" DAMGASI YEMEDİ

Tutuklama videosunu ilk olarak bir öğrenci hareketi örgütü yayınlamış ve Daryaei'nin, başörtüsü takmadığı için güvenlik görevlileriyle tartıştığını ve arbede sırasında soyunduğunu bildirmişti.

O dönemde İranlı yetkililer, Daryaei'nin “hasta” olduğunu ve bir psikiyatri koğuşuna götürüldüğünü söylemişlerdi.

İran yetkilileri daha önce bu tarz durumlarda kadınların "akıl hastası" olduğunu söylüyordu. İranlı yetkililer, zorunlu başörtüsü yasalarını protesto eden bir kadını ilk kez akıl hastası olarak damgalanmadı.