İran’da uyuşturucu ve cinayetten hüküm giyen kişiler idam edildi

İran'da yaşanan bir gelişme, sosyal medyada İran ile Türkiye ceza hukukunu karşılaştıran tartışmalara yol açtı.

UYUŞTURUCULU KATİLLER İDAM EDİLDİ

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), İran'da, uyuşturucu ve adam öldürme suçlarından dolayı ceza alan iki kişinin idam edildiğini duyurdu.

Uyuşturucu suçundan dolayı hüküm giyen Haşmet Beygi'nin Firdevs Cezaevi’nde ve adam öldürme suçundan ceza alan Mecid Hani'nin ise Sari Cezaevi’nde idam edildiği belirtildi.

İran resmi makamları konuyla ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.