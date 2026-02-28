Netanyahu, Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti

ABD’de yayımlanan yeni uydu görüntülerinde, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Tahran’daki yerleşkesinde çok sayıda binanın yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı görüldü.

Uydu fotoğraflarının, Avrupa merkezli savunma ve uzay şirketi Airbus Defence and Space tarafından çekildiği ve yayımlandığı aktarıldı.

Görsellerde yerleşke çevresinde yükselen duman bulutlarının da dikkat çektiği ifade edildi.

KONUTUNA 30 BOMBA ATILDI

İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin büyük olduğu iddia edildi.

Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.

ARAKÇİ "BİLDİĞİM KADARIYLA HAYATTALAR" DEDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan televizyonu NBC’ye yaptığı açıklamada, Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığına ilişkin soruya, “Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar” yanıtını verdi.

İSRAİL BASINI ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrailli güvenlik yetkililerinin Hamaney’e düzenlenen suikast girişiminin başarılı olduğu kanaatinde olduğunu iddia etti. Kanal 12’ye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, “Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre artık aramızda değil, ancak nihai teyidi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: BİRÇOK EMARE VAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran liderinin hayatta olmadığına dair “birçok işaret” bulunduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, ABD-İsrail saldırılarının gerekli olduğu sürece süreceğini savunarak bunun “barışa yol açacağını” iddia etti.

Hamaney’in Tahran’daki konutunun hedef alındığını söyleyen Netanyahu, İran’daki yönetimin bazı önemli isimlerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

İran halkına da seslenen Netanyahu, “Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek.” diyerek rejim değişikliği çağrısında bulundu.

ABD BASINI DA İDDİALARI DİLLENDİRMEYE BAŞLADI

ABD'de yayım yapan Axios'un iddialarına göre, İsrail'in ABD Büyükelçisi, Hamaney'in öldürüldüğünü ABD'ye iletti. Hamaney'in öldüğüne dair kanıtlar da Netanyahu'ya iletildi.

Konuya ilişkin henüz resmi net bir açıklama bulunmamaktadır.