İran'dan ABD açıklaması: Anlaşma konusunda ciddiyiz

AA

Orta Doğu'da tansiyon yüksek..

Yemen'deki İran destekli Husilere saldırılarını sürdüren ABD'den Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu turu öncesi ılımlı mesajlar geldi..

Trump'ın Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini belirtmesinin ardından İran'dan da bir açıklama geldi..

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer görüşmelere değindi.

"NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve olmayacağını ifade eden Pezeşkiyan, "Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır. Elbette İran'ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki tartışma da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"BARIŞ İSTEDİĞİMİZ İÇİN MÜZAKERE EDİYORUZ"

"Müzakereler ve bir anlaşma arayışı konusunda ciddiyiz." diyen Pezeşkiyan, "Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölge ülkelerinin kardeş olduğuna, barış ve uyum içinde birlikte yaşadığına inanıyoruz ve dünyanın diğer ucundan birinin gelip bizim için bir şeyler yapmasına gerek yok. Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmaya çalışan Siyonist rejimdir (İsrail)." ifadelerini kullandı.