İran'dan ABD'ye: Anlaşma için hala fırsat var

İran, Kahire'deki anlaşmanın bir anlamı kalmadığını düşünüyor...

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran’da yabancı ülke temsilcileri ve büyükelçilerle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İran’a yönelik yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımları değerlendirerek, İran’ın diplomatik çözüm için tüm çabayı gösterdiğini ancak Avrupa ülkelerinin aşırı taleplerde bulunup çeşitli bahaneler öne sürdüklerini söyledi.

"YAPTIRIMLAR SONUÇ VERMEYECEK"

İran’la ilgili sorunların askeri değil, diplomatik yollarla çözülebileceğini vurgulayan Arakçi açıklamasında şunları söyledi:

Defalarca İran’a askeri saldırı tehdidinde bulundular, hatta bazı dönemlerde bunu denediler. Ancak İran meselesinin askeri adımlarla çözülemeyeceğini gördüler.



İran’a yönelik askeri saldırılar nasıl çözüm olmadıysa, yaptırımlar da çözüm olmayacaktır. Bu girişimler sadece diplomasiyi daha zor ve karmaşık hale getirir.



İran’ın nükleer programı için diplomatik ve müzakere edilmiş bir çözümden başka hiçbir yol yok. Diplomasi her zaman geçerlidir. Asıl soru, bunun hangi şartlarda ve kimlerle sürdürüleceğidir.



Şartlar artık tamamen değişti. İngiltere, Fransa ve Almanya süreçteki rollerini zayıflattı ve İran’la doğrudan müzakere etme meşruiyetlerini büyük ölçüde kaybetti.

ABD ile doğrudan, dolaylı ve aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü ve diplomasiye fırsat tanınması gerektiğini söyleyen Arakçi, "Bugün hala anlaşma için bir fırsat var ama bu karşı tarafın iyi niyetle karşılıklı çıkarların gözetildiği bir müzakereye girmesi şartına bağlı. Bizim açımızdan diplomasinin rolü asla ortadan kaldırılamaz veya görmezden gelinemez. Çabalarımıza devam edeceğiz ama dediğim gibi, şartlar değişti. İster askeri tehdit ve saldırıdan sonra, ister BM yaptırımlarının uygulanmasından sonra olsun, bundan sonraki müzakereler kesinlikle geçmiştekiler gibi olmayacak" şeklinde konuştu.

"KAHİRE ANLAŞMASININ BİR ANLAMI YOK"

Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Kahire’de imzalanan son nükleer işbirliği anlaşmasına da değinerek, "Kahire anlaşmasının imzalanmasının ardından da ifade ettiğim gibi, BM yaptırımlarının uygulanması tüm şartları değiştirdi ve biz yeni bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl ki askeri saldırılar şartları değiştirdiyse, şimdi de yeni kararlar alınmalıdır. Kahire anlaşmasının artık bir anlamı kalmadı ve işlevsel değil" dedi.