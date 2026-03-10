İran'dan Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 saldırı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Tahran yönetiminin misillemeleri sürerken Körfez ülkelerindeki birçok kritik nokta hedef alındı.

Bölge ülkelerinin resmi verilerinden derlenen bilgilere göre başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok Arap ülkesine İran kaynaklı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda en çok hedef alınan ülke BAE olurken Umman ise bu süreçte en az saldırıya maruz kalan ülke olarak kayıtlara geçti.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

BAE Savunma Bakanlığı, saldırıların başlangıcından bu yana 253 balistik füze, 1440 İHA ve 8 seyir füzesinin tespit edildiğini duyurdu.

233 füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 18'inin denize, 2'sinin ise ülke topraklarına düştüğü bilgisine yer verildi.

Tespit edilen 1440 İHA'dan 1359'unun engellendiği ve 81'inin ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

KUVEYT

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ülkeye toplam 238 füze ve en az 430 İHA saldırısı yapıldığı, özellikle güney ve kuzey bölgelerinde yoğunlaşan saldırıların büyük ölçüde engellendiği duyuruldu.

BAHREYN

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, 10 günlük süreçte 102 füze ve 173 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

KATAR

Katar Savunma Bakanlığı ise hava sahasına yönelen 149 füze ve 69 İHA'nın engellenmesinin yanı sıra Su-24 tipi 2 savaş uçağının DA düşürüldüğünü aktardı.

ÜRDÜN

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada İran kaynaklı 60 füze ve 59 İHA'nın ülke topraklarını hedef aldığı ve bunların 108'inin imha edildiği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'da ise Şeybe Petrol Sahası ve Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan en az 9 füze ve 97 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

UMMAN

Ummanlı yetkililer ise topraklarına en az 8 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.