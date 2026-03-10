İran ateşkes için güvence istedi: Saldırılar tekrarlanmamalı

İran cephesinden ateşkese lişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, katıldığı televizyon programında Çin, Rusya, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin savaşın durdurulması veya ateşkes sağlanması yönünde İran ile temas kurduğunu söyledi.

Garibabadi, "Bu tür talepler bazı ülkeler tarafından dile getiriliyor ancak İran'ın bu konudaki tutumu nettir. İran, savaşı ve saldırıyı başlatan taraf değildir. Bu nedenle eylemlerin durdurulmasına yönelik bir talep gündeme gelse bile savunmasını durduracak taraf, İran değildir. İran, saldırgan bir eylemde bulunmamakta kendisini savunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"SALDIRILARIN TEKRARLANMAYACAĞINA DAİR GÜVENCE VERİLMELİ"

İran'ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi kapsamında meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Garibabadi, "Bu şartlardan biri, saldırgan eylemlerin yeniden tekrarlanmayacağından emin olunmasıdır. Saldırıya uğrayan ülke, bu saldırının tekrar edilmeyeceğinden emin oluncaya kadar savunma tedbirlerini sürdürür" şeklinde konuştu.

Ateşkes ihtimaline ilişkin de açıklamada bulunan Garibabadi, "Eğer ateşkes sağlanacaksa ya da savaş durdurulacaksa İran'a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair güvence verilmelidir. Aksi takdirde birkaç ay sonra yeniden saldırı gerçekleşirse böyle bir ateşkesin hiçbir anlamı olmayacaktır" açıklamasında bulundu.