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Haber Merkezi

13 Haziran’da İsrail’in “Yükselen Aslan” adıyla başlattığı geniş çaplı saldırı ve İran’ın buna karşılık verdiği misilleme saldırıları, üçüncü gününde de hız kesmeden devam ediyor.

İRAN'DAN HAYFA'YA SALDIRI

İsrail ordusu, İran’ın batısındaki bazı bölgeleri hedef alan yeni hava harekâtlarının başlatıldığını açıkladı.

Bu yoğun bombardımana İran cephesinden yanıt gecikmedi.

Tahran yönetimi, İsrail’in Hayfa kentine art arda füze saldırıları düzenledi.

PEKİ NEDEN HAYFA?

Hayfa Limanı, İsrail’in en büyük ve en işlek limanlarından biri.

Özellikle ABD'den gelen mühimmat ve askeri malzemelerin büyük kısmı bu liman üzerinden ülkeye giriyor. Lojistik akışın kesintiye uğraması, İsrail’in savaş kabiliyetini doğrudan etkileyebilir.

Hayfa, İsrail’in hava savunma sistemlerini üreten Rafael Advanced Defense Systems şirketinin merkezine ev sahipliği yapıyor.

Bu şirket, İsrail'in Demir Kubbe (Iron Dome), Davud’un Sapanı (David’s Sling) ve Arrow füze savunma sistemlerinin üretiminde kilit rol oynuyor. Bu nedenle, Hayfa’ya yönelik bir saldırı, sadece sembolik değil, aynı zamanda operatif bir darbe olarak da değerlendiriliyor.

Hayfa aynı zamanda İsrail Donanması'nın önemli üslerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Denizaltı filosunun da burada konuşlandığı biliniyor.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.