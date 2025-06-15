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Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki saldırılar giderek şiddetleniyor..

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor..

İsrail ordusu, İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu..

Yoğun bombardımana İran'dan da yanıt gecikmedi..

İran, İsrail'in Hayfa kentine peş peşe füzeler fırlattı..

HAYFA KENTİNDE YANGIN

İran'ın attığı füzeler sonucu Hayfa'da yangına neden oldu.. Kent genelinde birçok bölgede çıkan yangınlar, kameralara yansıdı..

DEMİR KUBBE'Yİ YAPAN FİRMA VURULDU

Ayrıca İsrail için önemli olan Hayfa'da bulunan Rafael şikretinin merkezinin de füzeyle vurulduğu bildirildi..

Rafael, Demir Kubbe'yi yapan firma olarak biliniyor..

İSRAİL'İN EN BÜYÜK HAVALİMANI VURULDU

Öte yandan İsrail'in en büyük havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı da hedefler arasında yer aldı..

İran medyasından yapılan açıklamada "Meşhed saldırısına karşı Ben Gurion vuruldu" açıklaması yapıldı..