İran’dan Hürmüz Boğazı’nda yardım taşıyan gemilere geçiş izni

İran, ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırıları sonrası kürsel ekonominin kalbi olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini kapattı.

Bölgede yaşanan çatışmalar ve gerginlikler nedeniyle sıcak gelişmeler yaşanırken, İran'dan dikkat çekici bir karar geldi.

HÜRMÜZ'DE İNSANİ YARDIM GEMİLERİNE İZİN

İran, insani yardım ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi.

Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin onayı doğrultusunda özellikle temel ihtiyaç ürünleri ve hayvansal yem taşıyan gemilerin boğazdan geçişine izin verildiği ifade edildi.

GEMİLER GEREKLİ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİREREK GEÇEBİLECEK

Haberde, kararın resmi yazı ile ilgili kurum ve sektör temsilcilerine iletildiği aktarıldı.

Bu kapsamda İran limanlarına doğru seyir halinde olan veya Umman Denizi’nde bulunan gemilerin belirlenen protokoller çerçevesinde gerekli taahhütleri yerine getirerek Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceği ifade edildi.

Geçişe hazır gemilerin listelerinin ise koordinasyon amacıyla ilgili birimlerle paylaşıldığı kaydedildi.