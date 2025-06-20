İran’dan İsrail ile iş birliği yapanlara çağrı: Teslim olun

13 Haziran'da İsrail'in saldırıları ile başlayan ve İran'ın misilleme yapmasıyla şiddetlenen çatışmalar sürüyor.

İran'da çok sayıda İsrail ajanı olduğu ve vurulan kritik noktaları bildirdiği biliniyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından bir açıklama yapılarak, "İsrail tarafından aldatılarak bilinçli ya da bilinçsiz iş birliği yapanlara, gönüllü teslim olmaları" çağrısında bulunuldu.

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRE TANINDI

Konsey tarafından yapılan açıklamada, bu kişilere kendilerini gönüllü olarak teslim etmeleri için 22 Haziran Pazar gününe kadar süre tanındığı duyuruldu.

FARKINDA OLMADAN REJİMLE TEMAS KURANLARA DA SESLENİLDİ

Açıklamada, "Savaş sırasında düşmanla iş birliği yapma niyeti olmadan, basit bir iş birliği düşüncesiyle veya farkında olmadan rejimle veya unsurlarıyla temas kuran ve savaşın başlamasıyla bu rejimin tuzağına düşen kişilerin belirtilen süre içinde teslim olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

TESLİM OLANLARA AF

Teslim olmak isteyen kişilerin, emniyet ve güvenlik güçlerine başvurabilecekleri belirtilen açıklamada, "Yanlarında mini insansız hava araçları, ekipmanlar ve silahlarıyla teslim olanlar, İslami af kapsamına alınarak yeniden halkın arasına dönebilecek." denildi.