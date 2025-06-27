İran'ın Başkenti Tahran'da yaklaşık 332 bina İsrail'in saldırılarında hasar gördü

Geçtiğimiz hafta İran'a saldırı başlatan İsrail, birçok üst düzey isimi hedef alırken İran'dan saldırılara misilleme geldi.

Tarafların savaşına daha sonra ABD de dahil oldu.

İLERLEMEYİ DURDURDUK İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer ilerlemesinin tamamen yok edildiğini öne sürerken taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Saldırlardan iki ülkede ciddi hasar aldı.

300'DEN FAZLA BİNA HASAR GÖRDÜ

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda en fazla zararı başkent Tahran ve Tebriz kentlerinin gördüğü ve başkentte yaklaşık 332 binanın saldırılarda hasar gördüğü bildirildi.

İslam Devrimi Konut Vakfı Başkanı Gulamrıza Salihi, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Salihi, "Ülkede en fazla hasarlı bina sayısı Tahran, Tebriz ve Gilan'da bulunmaktadır. Buralarda nihai veriler olmasa da Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılabileceğini ya da az hasarlı binaların onarılacağını söyleyen Salihi, şunları kaydetti: