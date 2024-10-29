İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: Sonuçlarına katlanacaklar

İHA

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail’in 26 Ekim’de İran’a yönelik misilleme saldırılarının ardından Orta Doğu’daki durumu görüşmek üzere acil bir toplantı gerçekleştirdi.

İran’ın talebi ve Cezayir, Çin ve Rusya’nın desteğiyle gerçekleştirilen toplantıda İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Tahran’ın İsrail’in son saldırılarına “uygun gördüğü bir zamanda yanıt verme hakkına sahip olduğunu" söyledi.

"AMERİKAN HÜKÜMETİ, İSRAİL’İN SALDIRISININ SUÇ ORTAĞIDIR VE BUNUN SONUÇLARINA KATLANACAKTIR"

İsrail’in İran’a hava saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunan İranlı Büyükelçi, “İsrail’in uluslararası hukuku sistematik olarak ihlali, İran’a yönelik saldırganlığı, Filistin ve Lübnan’ın yanı sıra Suriye ve Yemen’de devam eden suçları, uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Bu durum Güvenlik Konseyi’nin bunu gerektirdiği şekilde kınamasını ve kararlı bir şekilde eyleme geçmesini gerektirmektedir” dedi.

İrevani, “ABD, İsrail’e teknik uzmanlık ve gelişmiş askeri sistemlerle destek olarak İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri daha da kışkırtmış ve bu saldırılarda rol üstlenmiştir. Bu nedenle Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” dedi.

ABD: “İRAN’A MESAJIMIZ NET”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise İran ve İsrail arasındaki son doğrudan çatışmanın daha fazla gerginlik yaşanmadan sona ermesi gerektiğini belirtti. ABD’li Büyükelçi, Washington’ın İsrail’in son askeri operasyonuna katılmadığını özellikle vurguladı.

Linda Thomas-Greenfield şunları söyledi:

“İsrail’e mesajımız nettir. İsrail halkını ve topraklarını, İran ve onun terörist uzantıları ve ortaklarından korumak için her zaman yardımcı olacağız. İran’a olan mesajımız da aynı şekilde nettir. İsrail’e veya bölgede bulunan ABD personeline yönelik saldırı gerçekleştirmeyi seçerse, ciddi sonuçlarla karşılaşacaktır. Kendimizi savunmaktan çekinmeyeceğiz. Hiçbir yanlış anlaşılma olmasın, Amerika Birleşik Devletleri, daha fazla gerginlik görmek istemiyor. İsrail ile İran arasındaki doğrudan çatışmanın burada sona ermesi gerektiğine inanıyoruz. İsrail, dünya kamuoyuna İran’a verdiği yanıtının artık tamamlandığını açıkça belirtti. Bu nedenle İran’ı İsrail’e yönelik saldırılarını durdurmaya bir kez daha çağırıyoruz”

RUSYA, ABD’Yİ SUÇLADI

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 26 Ekim’de İsrail Hava Kuvvetleri tarafından “ABD ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen saldırının dört İran askerinin ölümüne neden olduğunu ve İran’ın hava savunma sistemleri tarafından yapılan engellemelerin olmaması durumunda başta siviller olmak üzere çok daha büyük kayıp yaşanmış olacağını” söyledi.

Konuşmasında ABD’yi aynı zamanda İsrail’e saldırı için istihbarat desteği sağlamakla suçlayan Nebenzia şu ifadeleri kullandı:

“Bununla sadece uluslararası hukuk ihlal edilmiyor. Aynı zamanda, zaten savaşın eşiğinde olan Orta Doğu’daki durum daha da istikrarsız hale getiriliyor. Bu bağlamda, İsrail ve İran arasında giderek tırmanan patlamaya hazır gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Bu durum, bölgedeki istikrar ve güvenlik için gerçek bir tehdit oluşturuyor”

İsrail’in son dönemde Suriye ve Lübnan şehirlerine de hava saldırıları gerçekleştirdiğine dikkat çeken Nebenzia, “İsrail’in saldırgan eylemlerinin bölgede savaşın alevlerini körüklediğini” ifade etti. Rus Büyükelçi, “İsrail’i, Ortadoğu’da provokatif askeri eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Bu durum, zaten bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi çevresinde tırmanan şiddet nedeniyle istikrarsızlaşmış olan bölgede ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

İsrail’in komşularıyla olan tüm sorunlarının çözümü için güç kullanmaya başvurduğunu vurgulayan Nebenzia, “İsrail’in bu şekilde hareket etme kararlılığı, İsrail’e silah sağlayan ve Konsey’in sorumlu üyelerinin İsrail’i durdurma girişimlerini engelleyen Amerikan müttefiklerinden aldığı destekten kaynaklanıyor” dedi.

ÇİN: İSRAİL’İN EYLEMLERİYLE TETİKLENEN GERGİNLİKTEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Çin’in Birleşmiş Milletler’deki (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong ise açıklamasında İsrail’e “provokatif eylemlerine derhal son verme” çağrısı yaptı.

Çin’in BM Büyükelçisi, “İran-İsrail ilişkileri ve Orta Doğu’nun tamamında durum kritik bir eşikte. İsrail’in eylemleriyle tetiklenen gerginlikten derin endişe duyuyoruz. İsrail’i tüm provokatif eylemlerine son vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda tüm taraflara itidalli davranma, BM Şartı’na ve uluslararası hukuka uyma ve anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözme sürecine geri dönme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

CEZAYİR: GÜVENLİK KONSEYİ, DERHAL HAREKETE GEÇMELİ

Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının bölgesel bir çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

Bendjama şöyle dedi:

“Buna rağmen, bazı konsey üyeleri, halen bu durumu uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit olarak nitelendirmekte isteksiz. İsrail’in saldırıları, uluslararası barışın açık bir şekilde ihlalidir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için hareket geçmelidir. Cezayir, İsrail işgal güçlerinin son dönemde İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirdiği askeri saldırıları en güçlü ifadelerle kınamaktadır”

Orta Doğu’daki olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve asıl sebebin İsrail’in Arap topraklarını işgali olduğunu ifade eden Bendjama, şiddeti sona erdirmek için Filistin ve Lübnan’da acilen ateşkes sağlanması gerektiğine dikkat çekti.