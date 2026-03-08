İstanbullulara duyuruldu: Bugün bu belgeyi gösterene ulaşım ücretsiz

İstanbul’da gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavı öncesinde adaylar ve sınav görevlileri için duyuru yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan duyuruya göre, sınav günü sınava girecek adaylar ile görevli personel, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

SAAT VERİLDİ

Yapılan açıklamada 8 Mart Pazar günü yapılacak olan YÖKDİL sınavına girecek vatandaşlar ve öğretim görevlileri belgelerini göstererek ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Uygulama, sınav başlangıcının 2 saat öncesinde başlayıp sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar sürecek.