İran'ın Kızıl Plaj'ının yağmurdaki görüntüleri ilgi çekti

- İran'ın Hürmüz Adası'ndaki Kızıl Plaj, yağmurla birlikte etkileyici bir görüntü kazandı.
- Bu görüntüler sosyal medyada yayılarak büyük ilgi topladı.
- Plajın kırmızı renginin kaynağı, demir oksit ve hematit mineralinden geliyor.
İran'ın Hürmüz Adası'ndaki ünlü Kızıl Plaj'ın hali, görenleri hayrete düşürdü.
YAĞMURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Adadaki şiddetli yağmurun plaja verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İran merkezli Living in Tehran X hesabından yapılan paylaşımda yağmurla buluşan kırmızı kumların görüntüsü; Türkiye dahil, dünyanın her tarafında insanları büyüledi.
NEDEN KIRMIZI?
Kumdaki canlı kırmızı renk, adanın toprağında ve kayalarında bulunan yüksek oranda demir oksit, özellikle de hematit mineralinden geliyor.