İran’ın turist politikası: Bu kişilere vize verilmiyor

İran’da belirli ülkelerden gelen turistlerin bireysel seyahat etmelerine izin verilmiyor. Ülkeye giriş yapmak isteyenlerin, mutlaka yetkili bir seyahat acentası üzerinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 11:21
İran’a seyahat etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları için vize zorunluluğu tekrar gündemde.

Diplomatik anlaşmalarla vize muafiyeti tanınan ülkeler dışındaki tüm ziyaretçiler, ülkeye girişte vize almak zorunda.

Ancak İran, bu vatandaşlara yalnızca seyahat acentası aracılığıyla vize veriyor ve bireysel başvurular kabul edilmiyor.

SEYAHAT ACENTASI OLMADAN VİZE YOK

Kanada, Birleşik Krallık ve ABD vatandaşları, İran’a tek başlarına seyahat edemiyor.

Ziyaretçiler, yalnızca tur grubu veya kişiye özel turlar aracılığıyla İran’a giriş yapabiliyor.

Ayrıca, turistlerin belirlenen güzergah ve programlara kesinlikle uymaları zorunlu.

