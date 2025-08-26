İran’ın turist politikası: Bu kişilere vize verilmiyor İran’da belirli ülkelerden gelen turistlerin bireysel seyahat etmelerine izin verilmiyor. Ülkeye giriş yapmak isteyenlerin, mutlaka yetkili bir seyahat acentası üzerinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.