İran’ın turist politikası: Bu kişilere vize verilmiyor

İran’a seyahat etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları için vize zorunluluğu tekrar gündemde.
Diplomatik anlaşmalarla vize muafiyeti tanınan ülkeler dışındaki tüm ziyaretçiler, ülkeye girişte vize almak zorunda.
Ancak İran, bu vatandaşlara yalnızca seyahat acentası aracılığıyla vize veriyor ve bireysel başvurular kabul edilmiyor.
SEYAHAT ACENTASI OLMADAN VİZE YOK
Kanada, Birleşik Krallık ve ABD vatandaşları, İran’a tek başlarına seyahat edemiyor.
Ziyaretçiler, yalnızca tur grubu veya kişiye özel turlar aracılığıyla İran’a giriş yapabiliyor.
Ayrıca, turistlerin belirlenen güzergah ve programlara kesinlikle uymaları zorunlu.
Kaynak: wikitravel