İran'la nükleer müzakereler yeniden başlıyor

DHA

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının, İran'ın nükleer programı ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasım'da bir araya geleceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, üç Avrupa ülkesiyle yapılacak yeni görüşmelerin, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun yıllık toplantısı sırasında yapılan görüşmelerin devamı olduğunu söyledi.

"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMIYLA İLGİLİ GELİŞMELER DETAYLI BİR ŞEKİLDE ELE ALINACAK"

Bekayi, “Toplantıda, Filistin ile Lübnan meseleleri gibi bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra İran’ın nükleer programıyla ilgili gelişmeler de detaylı bir şekilde ele alınacak.” dedi.