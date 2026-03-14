İranlı Muhsin Rızai, savaşı bitirmek için şartlarını açıkladı

ABD-İsrail, İran arasındaki savaş sürüyor.

ABD ile İsrail'in saldırı başlattığı İran da misillemelerini sürdürürken, İran cephesinden yeni bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları'nın eski komutanı Muhsin Rızai'nin "Henüz tüm imkânlarımızı kullanmadık" diyerek Tahran’ın gizli taktik ve silahlarına işaret ettiği eski açıklamaları yeniden gündeme gelmişti.

Rızai, bu kez gazetecilerin sorularını yanıtladı ve İranlıların savaşı bitirmek için şartlarının neler olduğunu sıraladı.

"İKİ ŞARTLA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Rıza, "Savaşın bitmesini ancak iki şartla değerlendireceğiz." dedi ve şartları da şöyle sıraladı;

"ABD TAZMİNAT ÖDEYECEK"

"Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm zararlarımız için tam tazminat ödemesi.

"GÜVENCE İSTİYORUZ"

İkincisi ise geleceğe yönelik yüzde 100 güvence almamızdır; bu da ABD’nin Basra Körfezi’nden çekilmesi olmadan mümkün değildir.

"BASRA KÖRFEZİ'NDEN ÇEKİLSİNLER"

Dolayısıyla ikinci şart, ABD’nin Basra Körfezi’nden çekilmesidir.”

İRAN'DA CAN KAYIPLARI DA ARTIYOR

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in saldırılarında ülke genelinde 120 okul, 43 sağlık merkezi olmak üzere yaklaşık 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü ve saldırılarda 223 kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarında yaşanan can kaybı ve hasara dair bilgi verdi.

Muhacirani, saldırılarda 36 bin 469'u konut, 6 bin 179'u da ticari birim olmak üzere 42 bin 914 sivil birimin hasar gördüğünü belirtti.

Saldırılarda 43 sağlık merkezi ve 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, 16 sağlık çalışanının öldürüldüğü bilgisini verdi.

KADIN VE ÇOCUKLAR HEDEF ALINIYOR

ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadınların, öğrenci ve öğretmenlerin sayısını da açıklayan Muhacirani, "Kadın şehidimizin sayısı 223, yaralı kadınlarımızın sayısı ise 2 bin 729. Şehit öğretmen ve öğrencilerin sayısı da 206'ya ulaştı." dedi.

Saldırılarda 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, saldırılarda Tahran'ın simgelerinden sayılan Azadi Kulesi'nin de hasar gördüğünü kaydetti.