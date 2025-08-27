İranlı yetkili duyurdu: Hükümet, kadınlara motosiklet sürme serbestliği üzerinde çalışıyor

Kadınların motosiklet kullanmasının yasak olduğu İran'da, hükümetten dikkat çeken adım geldi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda, kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin bilgi verdi.

"HÜKÜMETİN VARDIĞI GENEL KANAAT, BU ALANDA YETERLİ YASA VE YÖNETMELİĞE SAHİP OLDUĞUMUZ"

Behruzazer, "Kadınların motosiklet kullanması konusu, hükümetin başından beri dikkat ettiği konulardan biriydi ve çeşitli açılardan incelendi." dedi.

Konuya ilişkin hukuki istişarelerin de yapıldığını aktaran İranlı yetkili, "Sonuç olarak, hükümetin vardığı genel kanaat, bu alanda yeterli yasa ve yönetmeliğe sahip olduğumuz ve bu işi ilerletebileceğimiz yönündedir." ifadelerini kullandı.

"TARİHİMİZDE KADINLARIN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANDIĞINI BİLİYORUZ"

Sorunu ivedilikle çözmek için ilgili kurumlar arasında ilk koordinasyonların yapıldığına işaret eden Behruzazer, şunları kaydetti:

Bu, doğal bir haktır. Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve kadınların toplu taşıma araçlarını kullandığını biliyoruz. Motosiklet de onlara benzer bir araçtır ve toplumda yeni ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı dikkate almalı ve bunun için çözüm bulmalıyız.

İRAN'DA "DEVLET VE HALK UZLAŞISI" ADINA TOPLUMSAL BASKILARI AZALTMAYA YÖNELİK ADIMLAR

İran yönetiminin, 2022 yılındaki Mahsa Emini protestoları ile son dönemde artan İsrail-ABD baskıları sonrasında "devlet ve halk uzlaşısı" adına toplumsal baskıları azaltmaya yönelik adımlar attığı gözleniyor.

Bu çerçevede, İran Meclisinde başörtüsü yasağına ilişkin yasa tasarısı askıya alınırken, yaklaşık 14 yıldan bu yana ev hapsinde tutulan muhalif siyasetçi Mehdi Kerrubi, 17 Mart'ta ev hapsinden serbest bırakılmıştı.

İran'da muhafazakar kesim "baskıcı" kanunların uygulanmasında ısrar ederken, hükümeti elinde bulunduran reformistler ise halkla bütünleşmeyi bozacak girişimlerden kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuyor.