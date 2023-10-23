İskoçya Başbakanı Yusuf: Kayınvalidem ve kayınpederim Gazze'de 'işkence' yaşıyor Gittikleri Gazze'de mahsur kalan Elizabeth El-Nakla ve kocası Maged'in son durumu açıklandı. Başbakan Yusuf, "İşkence durumu yaşıyorlar. Temiz içme suyu 6 şişeye düştü" dedi.

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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un kayınvalidesi ve kayınpederi, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de mahsur kaldı.

Gazze'de yaşananlar için "Durum çok vahim." ifadesini kullanan Yusuf, daha önceki açıklamasında, kritik malzemelerin Gazze'ye taşınması ve insani koridor kurulması çağrısında bulunmuştu.

Yusuf, akrabalarının Gazze'deki zor durumunu anlatırken "İşkenceyle yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Yusuf'un eşi Nadia'nın annesi Elizabeth El-Nakla ve kocası Maged, bu ayın başlarında çatışmalar alevlenmeden önce ailelerini ziyaret etmek için Gazze'ye gitti ancak çatışmalar başlayınca mahsur kaldı.

"Bir geceden diğerine geçip geçemeyeceklerini bilmiyorlar"

Gazetecilere konuşan İskoçya Başbakanı, şunları söyledi:

Gerçekten kayınvalidemin işkence olarak tanımladığı bir durum yaşıyorlar. Bütün gece füzeler, roket saldırıları, insansız hava araçları olacak; bir geceden diğerine geçip geçemeyeceklerini bilmiyorlar.

"6 şişe temiz içme suyu kaldı"

İnsani durumun kötüleştiğini anlatan Yusuf, açıklamasının devamında kayınvalidesinin anlattıklarını dile getirdi:

Aralarında iki aylık bir bebeğin de bulunduğu 100 kişilik evde temiz içme suyunun 6 şişeye düştüğünü söylüyor.

Yusuf, Birleşik Krallık hükümetini, İsrail'in müttefiki olarak nüfuzunu kullanarak, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın ayrılmak isteyenler için açılmasını "talep etmesi" ve bunun için de baskı yapması yönünde çağrıda bulundu.

"Kayınvalidem ve kayınpederimin ötesinde 2,2 milyon insan var"

Independent'ın haberine göre, Yusuf, "(Kayınvalidem) Bana soruyor, bana yalvarıyor." dedi ve ekledi: