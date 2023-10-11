İskoçya Başbakanı Yusuf'un kayınvalidesi ve kayınpederi, Gazze'de mahsur kaldı Başbakan Yusuf, ailesinin Gazze'den çıkamadığını söyledi. Bölgede durumun vahim olduğunu belirten Yusuf, yaşadıklarını anlattı.

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ensonhaber.com

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf'un ailesi, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de mahsur kalanlar arasında bulunuyor.

Yusuf'un kayınvalidesi ve kayınpederi, İsrail'in yoğun hava saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nden çıkamadı.

Başbakan Yusuf, kuşatma altındaki bölgeye hayati önem taşıyan malzemelerin girmesine ve insanların bölgeden ayrılmasına izin verecek insani koridor kurulması çağrısında bulundu.

Kayınvalidesi ve kayınpederi Gazze'de

Ailesinden bu sabah haber aldığını belirten Yusuf, onların "korkunç bir gecenin" ardından hayatta olduklarını öğrendiğini, bunun da duymak istediği bir gelişme olduğunu ifade etti.

"Durum çok vahim"

Gazze'de yaşananlar için "Durum çok vahim." ifadesini kullanan Yusuf, Al Jazeera'ye şunları söyledi:

Bu yüzden son 24 saatimi kritik malzemelerin Gazze'ye taşınmasını sağlayacak insani koridorun kurulması çağrıları yaparak geçirdim.



Ayrıca insanların Gazze'den güvenli şekilde ayrılmalarının sağlanması çağrısında bulundum.

"Refah'ın bombalandığı söylendiğinde arabaya binmek üzereydiler"

Dün sabah kayınvalidem ve kayınpederime Refah sınırının kendilerine açılabileceği ve Mısır kontrolündeki sınırdan çıkabilecekleri söylendi.



Refah'ın bombalandığı ve geçişin süresiz olarak kapatıldığı kendilerine söylendiğinde arabaya binmek üzereydiler.

İsrail'in saldırıları yoğunlaştı

Hamas'ın cumartesi sabahı sürpriz kara ve hava saldırılarının ardından, İsrail'in saldırılarını artırmasıyla Gazze'ye yönelik bombardımanlar gece boyunca yoğunlaştı.

İsrail ordusuna göre Hamas'ın saldırılarında ölenlerin sayısı bin 200'ü aştı, 2 bin 700'den fazlası da yaralandı.

Filistinli yetkililere göre İsrail'in Gazze'yi bombalaması en az bin 55 kişinin ölümüne, 5 bin 184 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

"İsraillilerin ve Filistinlilerin hayatına eşit muamele edilmeli"

İsrail ordusu, yiyecek, su ve yakıtın yasaklanması da dahil olmak üzere bölgede "tam kuşatma" ilan etti.

İskoçya Başbakanı Yusuf, "Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, İsraillilerin ve Filistinlilerin hayatına eşit muamele edilmeli." diye ekledi.