Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İskoçya'da korkunç bir olay meydana geldi.

Cadılar Bayramı kapsamında korku etkinleri düzenlenen İskoçya'da bir şahıs, yolda gezdiği sırada kaldırımda baş gördü.

Şaka sandığı kesik başı alan kişi, hayatının şokunu yaşadı.

KESİK BAŞ GERÇEK ÇIKTI

Korkuya kapılan şahıs ve arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kesik başın aynı saatlerde yaşanan bir trafik kazasıyla bağlantılı olduğunu tespit etti.

TRAFİK KAZASINDA KOPTUĞU TESPİT EDİLDİ

3 cadde trafiğe kapatılırken, çok sayıda gece kulübü de kapatılarak polisin çadır kurduğu bölgede olayın detaylarının araştırıldığı ifade edildi.