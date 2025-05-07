İslamabad'da halk, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri stokluyor

AA

Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren gerilim, farklı bir boyuta taşındı.

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.

Saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı açıklandı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

HALK YİYECEK STOKLUYOR

Gece boyu süren saldırılardan sonra İslamabad'da vatandaşlar, yiyecek stoklamak için harekete geçti.

YOĞUN BİR KALABALIK OLUŞTU

Pakistanlılar, Hindistan'ın Pakistan'a saldırı düzenlemesinin ardından başkent İslamabad'da, acil durumlar için sebze ve diğer gerekli malzemeleri satın alıp stoklamaya başladı.

Bölgeden gelen görüntülerde vatandaşların yiyecek stoklamak için yoğun da bir kalabalık oluşturduğu görüldü.