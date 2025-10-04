İslami Cihad Hareketi'nden 'Hamas’ın Trump planına verdiği yanıta' destek

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik sunduğu 21 maddelik Gazze planında, esir değişimini kabul ettiğini, diğer maddelerin ise müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze’deki en büyük ikinci silahlı grup olan ve "Kudüs Seriyyeleri" adlı askeri kanadı bulunan İslami Cihad ise, Hamas’ın Trump'ın planına verdiği cevaba ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"HAMASIN YANITI, FİLİSTİN DİRENİŞ GÜÇLERİNİN TUTUMUNU YANSITMAKTADIR"

Açıklamada, "Hamas’ın Trump’ın planına verdiği yanıt, Filistinli direniş güçlerinin tutumunu yansıtmaktadır. Hareket, bu karara götüren istişarelere sorumluluk bilinciyle katıldı." ifadeleri kullanıldı.

HAMAS'TAN MÜZAKERE VURGUSU

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

TRUMP: HAMAS'IN KALICI BARIŞA HAZIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.